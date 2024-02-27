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Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг почти полностью исключил общение с Рашфордом — The Sun

Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг почти полностью исключил общение с Рашфордом — The Sun
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг практически перестал общаться с крайним нападающим «красных дьяволов» Маркусом Рашфордом. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, сотрудники клуба обеспокоены тем, что отношения между нидерландским специалистом и игроком окончательно испортились.

Подчёркивается, что на это повлияла ситуация, когда в конце января, накануне тренировки Рашфорд отправился в бар, где употреблял алкогольные напитки, а на следующий день сообщил, что заболел. Также тен Хаг недоволен игровой формой 26-летнего нападающего.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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