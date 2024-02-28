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Лунёв: из русской «старой гвардии» в «Зените» остались только Керж, Васюта да Ерохин

Лунёв: из русской «старой гвардии» в «Зените» остались только Керж, Васюта да Ерохин
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Российский голкипер азербайджанского «Карабаха» Андрей Лунёв рассказал, с кем из бывших одноклубников из «Зенита» поддерживает связь. По его словам, из «старой гвардии» в стане сине-бело-голубых остались только Михаил Кержаков, Александр Ерохин и Александр Васютин.

«В основном с людьми из административного штаба — медработники, тренерский состав. Много поменялось ребят. Вот и Сутормин с Чистяковым ушли. Из русской «старой гвардии» остались только Керж, Васюта да Ерохин. А так больше и не с кем поболтать. Чистяков сменил клуб. Когда они приезжали на матч с «Нефтчи», было приятно увидеться с ребятами, тепло пообщались», — рассказал Лунёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

32-летний российский вратарь Андрей Лунёв в августе 2023 года после ухода из немецкого «Байера» подписал контракт с «Карабахом» из Азербайджана. В текущем сезоне на его счету 22 матча за клуб во всех турнирах с 29 пропущенными мячами, в семи матчах Андрей не пропустил ни одного гола.

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