«Это должно сделать нас ещё более голодными». Ван Дейк — о победе «Ливерпуля» в Кубке лиги

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о значении победы команды в финале Кубка английской лиги с «Челси». «Ливерпуль» выиграл с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче на счету ван Дейка. Защитник отличился на 118-й минуте встречи после розыгрыша углового.

«Во всяком случае, это должно сделать нас ещё более голодными. Когда испытываешь те чувства, которые пришли с победой в воскресенье, ты хочешь их снова и снова. Добиться успеха от этого ничуть не легче, потому что существует так много команд, стремящихся к успеху, но знание того, каково это, определённо дает дополнительный стимул. Надеюсь, мы сможем это использовать», — приводит слова ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».