Видео: победный гол ван Дейка в ворота «Челси», который принёс трофей «Ливерпулю»

Сегодня, 25 февраля, состоялся финальный матч Кубка лиги, в котором встречались «Челси» и «Ливерпуль». Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступал Крис Кавана. Матч начался в 18:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу мерсисайдцев. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 118-й минуте произошёл навес с углового на ближнюю штангу на Вирджила Ван Дейка, который обыграл в борьбе на втором этаже Михаил Мудрика и отправил мяч головой в дальний угол. Отметим, что до этого по голу забили Рахим Стерлинг и ван Дейк, но мячи отменили из-за офсайдов.

В полуфинале этого соревнования, который проходил в два матча, «Челси» победил «Мидлсбро» с общим счётом 6:2. В первой игре «синие» потерпели поражение со счётом 0:1, а во второй встрече одержали победу со счётом 6:1.

В первом матче полуфинала Кубка лиги «Ливерпуль» обыграл «Фулхэм» со счётом 2:1. Во второй встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1. Общий счёт двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу мерсисайдцев.