Гудиев: «Факел» — не самый богатый клуб, но город в него влюблён

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев высказался о своём эмоциональном состоянии в воронежском клубе. Он отметил, что «Факел» — не самый богатый клуб, но в нём нет проблем с выплатой зарплаты и любовью со стороны болельщиков. По словам Гудиева, в единении болельщиков и «Факела» есть элементы счастья.

«Моё эмоциональное состояние отличное. Да, мы не самый богатый клуб, но здесь нет никаких задержек по зарплате, задолженностей, всё честно выполняется. Ты думаешь только о футболе, а после матчей едешь домой, с тобой фотографируются дети, бабушки, старики. Город влюблён в клуб, и в этом есть элемент счастья, что есть такое единение», — приводит слова Виталия Гудиева интернет-портал Metaratings.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. Лидирует в РПЛ «Краснодар», в активе которого 38 очков. Действующий чемпион, «Зенит», на втором месте в таблице.