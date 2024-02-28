Вратарь «Факела» Гудиев рассказал, что изменилось в команде после назначения Ташуева

Голкипер «Факела» Виталий Гудиев рассказал, что изменилось в команде после смены тренера. Напомним, тренерский мостик воронежской команды покинул Вадим Евсеев, а на вакантное место был назначен Сергей Ташуев.

«Что изменилось в «Факеле» при Сергее Ташуеве? Тактические перестроения, теперь мы играем в четыре защитника. Хотя при Вадиме Евсееве играли в пять и больше, заостряли внимание на оборонительных действиях, кто куда смещается. Сейчас же появился лишний игрок впереди, и мы больше прорабатываем зоны, откуда можно проводить атаки», — приводит слова Гудиева Metaratings.

В нынешнем сезоне «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей.