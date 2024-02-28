Тавареш: главное для меня сейчас — набраться уверенности и впитать новые тактические идеи

Защитник «Спартака» Томаш Тавареш высказался о возвращении к работе с командой после травмы. Португальский футболист пропустил первую часть сезона-2023/2024 из-за разрыва крестообразных связок колена.

«Сейчас я понимаю, что меня ждёт серьёзная конкуренция за место в составе. Впрочем, как и всегда. Главное для меня сейчас — набраться уверенности и впитать всё новые тактические идеи, ведь я давно не взаимодействовал с командой непосредственно в игре.

Теперь, когда восстановление позади, могу сказать: даже в таких историях нужно видеть хорошее. Я научился преодолевать боль и сложности, лучше ощущаю своё тело. А ещё почувствовал огромную поддержку клуба и тех, кто меня окружает. Никто не хочет получать травмы, это очевидно. Но то, что я перечислил, сделало меня сильнее», — приводит слова Тавареша официальный сайт «Спартака».

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги 22-летний Томаш Тавареш провёл 13 матчей. Результативными действиями защитник не отметился. Также на счету португальского футболиста пять игр и один забитый мяч в Фонбет Кубке России.