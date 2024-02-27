Стала известна сумма, которую хочет зарабатывать Альфонсо Дэвис в «Баварии»

«Бавария» не готова выполнить требования флангового защитника Альфонсо Дэвиса по зарплате. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в соцсети Х (ранее Twitter). Ранее стало известно, что Дэвис договорился с мадридским «Реалом» об условиях личного контракта.

По информации источника, футболист хочет получать не менее € 20 млн за сезон, однако руководство мюнхенского клуба не устраивают подобные запросы игрока обороны. «Бавария» не станет продлевать контракт с канадцем на подобных условиях.

Дэвис выступает за «Баварию» с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за мюнхенцев 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.