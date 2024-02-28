Олич объяснил, почему «Бавария» в 2010 году не смогла обыграть «Интер» в финале ЛЧ

Бывший футболист московского ЦСКА и «Баварии» Ивица Олич вспомнил финал Лиги чемпионов 2010 года, в котором мюнхенцы уступили «Интеру» со счётом 0:2.

«Был ли шанс у «Баварии» выиграть финал Лиги чемпионов в 2010 году? Да, был. Матч пропускал на тот момент лучший игрок Европы Франк Рибери. Он делал такую разницу, которую видел не у многих. Это как Месси в лучшие годы в «Барселоне», а Рибери был таким в «Баварии».

В то время он мог делать всё, что хотел. У него была скорость, техника, Франк мог обыграть любого. Он был очень важным игроком для нас. Если бы играл Рибери, получилась бы другая игра.

Если смотреть на матч без него, да, «Интер» был лучше и сильнее, не могу сильно жалеть об этом. Два года спустя мы проиграли «Челси», вот эту игру никогда не смогу забыть. Мы были сильнее, у нас был миллион ударов», – сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».