Олич рассказал, как Валерий Газзаев запретил говорить на хорватском с Рахимичем в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Ивица Олич рассказал, как экс-тренер армейцев Валерий Газзаев запретил говорить на хорватском с Элвиром Рахимичем.

«Попадает ли Валерий Газзаев в какой-либо из моих топов? Конечно, с ним выиграл всё, что только можно. Мы выиграли чемпионат России, Кубок УЕФА — это очень сложно.

Он запретил говорить на хорватском с Рахимичем. Удивился, почему он хочет этого от меня, ведь я только приехал? Стало понятно через один-два месяца, когда начал говорить на русском. Газзаев хотел мне помочь. Рахимич же до этого боялся, говорил мне, что мы не можем общаться на хорватском, нужно говорить на русском.

Когда пришёл в ЦСКА в качестве тренера, то забыл русский язык. Но каждый вечер до тренировки я через переводчик выписывал себе фразы, которые должен сказать, поэтому с первого дня говорил на русском. Когда приехал в Германию, тоже не говорил по-немецки, но сразу сел за обучение, чтобы мог говорить с командой.

Для меня как для тренера важно, чтобы игроки говорили на языке страны, в которой выступают. Конечно, бразильским игрокам будет сложнее учить язык, чем хорватским, но его нужно учить. Это важно, так ты показываешь своё уважение болельщикам», — сказал Олич в выпуске YouTube-канала «Мяч Shorts».