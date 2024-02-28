«Манчестер Сити» претендует на подписание Дугласа Луиса

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может снова стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider. Напомним, бразилец принадлежал «горожанам» с 2017 по 2019 год.

По информации источника, главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола является большим поклонником 25-летнего хавбека. «Горожане» могут выйти на руководство бирмингемцев с предложением о покупке Луиса в ближайшее время. Бразильский игрок может обойтись прошлогоднему чемпиону в € 120 млн.

Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.