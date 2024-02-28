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Руслан Литвинов назвал самого сложного соперника в карьере

Руслан Литвинов назвал самого сложного соперника в карьере
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Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов сообщил, что хавбек «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон является самым сложным соперником в его карьере. Против англичанина Литвинов играл в Лиге Европы, когда тот ещё выступал в составе «Лестера».

«Не могу выделить, потому что в РПЛ достаточно мощных и достаточно быстрых нападающих. Больше всех мне запомнился Мэддисон, когда играли с «Лестером» в Лиге Европы. Это просто страшный сон: очень лёгкий, потрясающе работает с мячом», – приводит слова Руслана Литвинова Sports.ru.

Литвинов является воспитанником футбольного клуба «Спартак». За первую команду красно-белых универсальный футболист начал играть в 2019 году. Действующий контракт Литвинова со «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского хавбека в € 5 млн.

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