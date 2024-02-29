«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и прошёл в 1/4 Кубка Англии
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Сегодня, 29 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.
Перед самым перерывом, на 44-й минуте нападающий хозяев Льюис Кумас с передачи Бобби Кларка открыл счёт. На 73-й минуте Джейден Даннс с паса Харви Эллиотта упрочил преимущество команды Юргена Клоппа. На 88-й минуте Джейден Даннс оформил дубль и поставил точку в этой игре.
Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Кумас – 44' 2:0 Даннс – 73' 3:0 Даннс – 88'
«Ливерпуль» на прошлых стадиях Кубка Англии обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и разгромил «Норвич Сити» 5:2. «Саутгемптон» ранее обыграл «Уолсолл» (4:0) и «Уотфорд» (1:1 и 3:0).
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