«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и прошёл в 1/4 Кубка Англии

Сегодня, 29 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

Перед самым перерывом, на 44-й минуте нападающий хозяев Льюис Кумас с передачи Бобби Кларка открыл счёт. На 73-й минуте Джейден Даннс с паса Харви Эллиотта упрочил преимущество команды Юргена Клоппа. На 88-й минуте Джейден Даннс оформил дубль и поставил точку в этой игре.

«Ливерпуль» на прошлых стадиях Кубка Англии обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и разгромил «Норвич Сити» 5:2. «Саутгемптон» ранее обыграл «Уолсолл» (4:0) и «Уотфорд» (1:1 и 3:0).