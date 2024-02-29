Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и прошёл в 1/4 Кубка Англии

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» и прошёл в 1/4 Кубка Англии
Комментарии

Сегодня, 29 февраля, проходил матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу мерсисайдцев.

Перед самым перерывом, на 44-й минуте нападающий хозяев Льюис Кумас с передачи Бобби Кларка открыл счёт. На 73-й минуте Джейден Даннс с паса Харви Эллиотта упрочил преимущество команды Юргена Клоппа. На 88-й минуте Джейден Даннс оформил дубль и поставил точку в этой игре.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Кумас – 44'     2:0 Даннс – 73'     3:0 Даннс – 88'    

«Ливерпуль» на прошлых стадиях Кубка Англии обыграл «Арсенал» со счётом 2:0 и разгромил «Норвич Сити» 5:2. «Саутгемптон» ранее обыграл «Уолсолл» (4:0) и «Уотфорд» (1:1 и 3:0).

Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2023/2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android