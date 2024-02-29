«Вулверхэмптон» обыграл «Брайтон» в 1/8 финала Кубка Англии

29 февраля завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграли «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Встреча прошла в Вулверхэмптоне (Англия) на стадионе «Молине». Игра началась 28 февраля в 22:45 по московскому времени. Матч закончился победой «Вулверхэмптона» со счётом 1:0.

В составе хозяев единственным забитым мячом отметился Марио Лемина. Полузащитник «Вулверхэмптона» отличился на второй минуте игры.

Таким образом, «Вулверхэмптон» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии по футболу. Там он сыграет дома с «Ковентри».

Ранее «Челси» обыграл «Лидс Юнайтед» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба. Он вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Лестером».