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«Вулверхэмптон» обыграл «Брайтон» в 1/8 финала Кубка Англии

«Вулверхэмптон» обыграл «Брайтон» в 1/8 финала Кубка Англии
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29 февраля завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграли «Вулверхэмптон» и «Брайтон». Встреча прошла в Вулверхэмптоне (Англия) на стадионе «Молине». Игра началась 28 февраля в 22:45 по московскому времени. Матч закончился победой «Вулверхэмптона» со счётом 1:0.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Лемина – 2'    

В составе хозяев единственным забитым мячом отметился Марио Лемина. Полузащитник «Вулверхэмптона» отличился на второй минуте игры.

Таким образом, «Вулверхэмптон» сумел пробиться в четвертьфинал Кубка Англии по футболу. Там он сыграет дома с «Ковентри».

Ранее «Челси» обыграл «Лидс Юнайтед» в домашнем матче 1/8 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу лондонского клуба. Он вышел в четвертьфинал, где сыграет с «Лестером».

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