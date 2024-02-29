«Челси» в компенсированное время вырвал победу у «Лидса» и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

29 февраля завершился матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу, в котором сыграли «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча прошла в Лондоне (Англия) на стадионе «Стэмфорд Бридж». Игра началась 28 февраля в 22:30 по московскому времени. Матч закончился победой хозяев – 3:2.

На восьмой минуте Матео Джозеф вывел гостей вперёд. Николас Джексон на 15-й минуте восстановил равновесие на табло. Спустя 22 минуты вперёд вышли уже хозяева. На сей раз в составе лондонского клуба голом отметился Михаил Мудрик.

«Лидс Юнайтед», в свою очередь, отыгрался уже после перерыва. На 59-й минуте в составе гостей забил всё тот же Матео Джозеф, для которого этот забитый мяч стал вторым в матче. Однако в самой концовке, на первой добавленной минуте, хозяева усилиями Конора Галлахера вырвали победу.

Таким образом, «Челси» вышел 1/4 финала Кубка Англии. В следующем раунде турнира он сыграет с «Лестером».