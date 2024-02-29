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Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Англии

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Англии
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Определились четвертьфинальные пары Кубка Англии.

Кубок Англии. Четвертьфинал.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»

«Вулверхэмптон» — «Ковентри Сити»

«Челси» — «Лестер Сити».

Все матчи пройдут 16 марта. Напомним, финальный матч Кубка Англии запланирован на 25 мая.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого года обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1.

Рекордсменом по числу побед в Кубке Англии является «Арсенал», который выигрывал турнир 14 раз. На втором месте по этому показателю находится «Манчестер Юнайтед» (12). Следом идут «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Челси» у которых по восемь побед.

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