Андре Онана поделился эмоциями от победы над «Ноттингемом» в 1/8 Кубка Англии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о победе над «Ноттингем Форест» (1:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

Единственный гол на 89 минуте забил полузащитник Каземиро.

«Для нас было важно выиграть в этом матче. Я рад. Мы много работали, и это наша награда. В «Манчестер Юнайтед» необходимо побеждать. Была трудная игра против хорошего соперника», — приводит слова Онаны BBC.

В 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» сыграет в «Ливерпуле». Встреча состоится 16 марта.

Ранее команда Тен Хага обыграла «Уиган Атлетик» (2:0) и «Ньюпорт Каунти» (4:2).

В нынешнем сезоне Онана провёл 36 матчей, 11 из которых сыграл на ноль, в остальных пропустил 54 мяча.

После 26 туров «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в АПЛ с 44 очками. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (60 очков).

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