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«Мы проиграли один раз в 2024 году. Мы стабильны». Тен Хаг – о победе над «Ноттингемом»

«Мы проиграли один раз в 2024 году. Мы стабильны». Тен Хаг – о победе над «Ноттингемом»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о победе над «Ноттингем Форест» (1:0) в 1/8 финала Кубка Англии.

Единственный гол на 89 минуте забил полузащитник Каземиро.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:45 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Каземиро – 89'    

«Мы нашли способ победить. Наша команда показала стабильность. Мы проиграли один раз в 2024 году. Мы стабильны. Это не так просто, когда тебе приходится тасовать всю заднюю линию, менять игроков, что они играли на разных позициях. Я очень горжусь тем, что мы это сделали», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед», — приводит слова Тен Хага BBC.

В 2024 году «МЮ» сыграл шесть матчей в чемпионате Англии (четыре победы, одна ничья и одно поражение), а также три матча в Кубке Англии (три победы).

В 1/4 финала команда Тен Хага сыграет с «Ливерпулем». Встреча состоится 16 марта.

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