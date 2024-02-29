Файзуллаев: про бутсы в детстве знать не знал. Что было на ногах ― в том и играл

Полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, как играл в футбол в детстве.

«Футбол я с детства любил – года в четыре уже играл на улице с друзьями. И постоянно терял мяч! Так что каждое воскресенье, когда мы ходили с семьёй на базар, папа покупал мне мячи. И каждый раз я этому очень радовался.

А про бутсы тогда вообще знать не знал. Что было на ногах – в том и играл. Иногда и босиком бегал. Рядом с домом у нас была большая яма – там и играли в футбол. Причём яма была максимально неровная. Мы играли улица на улицу – до 100 голов. Матч мог несколько дней длиться – играли до вечера, запоминали счёт, а доигрывали на следующий день. Причём выездные матчи с другими улицами тоже были!» — рассказал Файзуллаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 500 тыс. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Файзуллаев сыграл 18 матчей, забил два мяча и отдал девять голевых передач.