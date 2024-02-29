Аршавин: «Зенит» выйдет на матч со «Спартаком» с одним русским футболистом в составе

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин предположил, в каком составе «Зенит» выйдет на ближайший матч чемпионата России со «Спартаком». По его мнению, в составе сине-бело-голубых на поле может выйти всего один коренной россиянин. Лимит на легионеров требует, чтобы на поле находились одновременно не более восьми легионеров. Однако казахстанский защитник Нуралы Алип и бразилец Марио Фернандес (имеет паспорт РФ) не считаются легионерами. Таким образом, фактически «Зенит» действительно может выставить состав с десятью иностранцами.

«Тройка игроков «Зенита» с российскими паспортами на матч со «Спартаком»? Я думаю, что раз атака будет полностью состоять из иностранцев, то единственное место, которое остается — это Алип. «Зенит», скорее всего, выйдет на матч чемпионата с одним русским футболистом», — сказал Аршавин эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» состоится 2 марта. Игра пройдёт в Санкт-Петербурге.