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Файзуллаев: восьмое место ЦСКА ― не наш уровень. Состав позволяет бороться за чемпионство

Файзуллаев: восьмое место ЦСКА ― не наш уровень. Состав позволяет бороться за чемпионство
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Узбекский атакующий полузащитник ПФК ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался о турнирном положении армейской команды.

«Нам не хватает стабильности, концентрации – много голов в концовках пропустили. Восьмое место ― не наш уровень, за два тура до конца первого круга мы были высоко. Состав у нас хороший – позволяет бороться за чемпионство. Есть Чалов, Обляков, Давила, Роша ― все игроки очень крутые. Акинфеев ― легенда. Бывает, что на тренировках ему забить невозможно», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, ЦСКА занимает восьмое место в чемпионате России, набрав 28 очков после 18 туров. Армейцы отстают от лидирующего «Краснодара» на 10 очков. В первой встрече после возвращения чемпионата с зимней паузы ЦСКА сыграет с «Оренбургом». Матч состоится 2 марта, начало – в 16:00 мск.

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