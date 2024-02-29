«Мы будем бороться». Вратарь «МЮ» Онана — о матче с «Манчестер Сити» в АПЛ

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказался о предстоящем матче 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде сразится с «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 3 марта. Начало игры — в 18:30 мск.

«Мы все прекрасно знаем, насколько важен этот матч для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед»: для футболистов, для руководства, для болельщиков, для города. Осознаём, что будет очень сложно, но мы попытаемся добыть победу. Да, это непростая задача, но я верю в своих ребят. Мы будем бороться!» — приводит слова Онана аккаунт UtdPlug в соцсети Х (ранее Twitter).

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 26 туров. «Манчестер Сити», в свою очередь, располагается на второй строчке с 59 очками в активе.