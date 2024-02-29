Полузащитник ЦСКА Файзуллаев назвал свою главную мечту

Узбекский атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев назвал свою главную мечту в жизни. Футболист отметил, что хочет жить так, чтобы потом ни о чём не жалеть, а также подчеркнул, что мечтает о здоровье и счастье для своих родителей.

«Главная мечта ― ни о чём не жалеть после окончания карьеры. Исполнять мечты родителей. И главное – чтобы они были здоровыми и счастливыми», — рассказал Файзуллаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

20-летний атакующий хавбек Аббосбек Файзуллаев перешёл в ЦСКА из ташкентского «Пахтакора» в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила € 500 тыс. В текущем сезоне на счету игрока 18 матчей за клуб во всех турнирах, два забитых гола и девять результативных ассистентских действий.