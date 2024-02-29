«Что, если Хаби попросит уйти? Не всё сбывается». Спортдиректор «Байера» — об Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес высказался о возможном уходе из клуба главного тренера Хаби Алонсо.

«Я по-прежнему спокоен касательно будущего Алонсо. Мы настроены оптимистично по данному вопросу. Хаби, безусловно, чувствует себя в Леверкузене весьма комфортно.

Что, если бы он попросил меня дать ему разрешение на уход из клуба? В мире много сослагательного наклонения. Однако не все из них должны произойти в действительности», — приводит слова Рольфеса журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Хаби Алонсо возглавил леверкузенский «Байер» в 2022 году. После 23 сыгранных туров в чемпионате Германии нынешнего сезона «Байер» под руководством испанского специалиста возглавляет турнирную таблицу, набрав 61 очко. «Бавария» занимает второе место. В активе клуба из Мюнхена 53 очка.