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Салихова: интересно, как Ивич привьёт игрокам «Краснодара» менталитет победителей

Салихова: интересно, как Ивич привьёт игрокам «Краснодара» менталитет победителей
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Зарема Салихова, которая является супругой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере «Краснодара» Владимире Ивиче.

«Интересно наблюдать, как тренер «Краснодара» привьёт игрокам ментальность победителей. Это самое важное. Нужно побеждать в голове в первую очередь. Идти на первом месте гораздо сложнее, чем догонять», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Краснодар» завершил на первом месте в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича набрали 38 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Рубином» на домашней арене. Игра состоится 2 марта и начнётся в 16:30 мск.

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