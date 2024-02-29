Салихова: в Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону», этому нет оправдания

Зарема Салихова, которая является супругой бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале, а также поделилась ожиданиями от концовки сезона-2023/2024.

«В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ. «Рубин» без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, первую часть нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» завершил на пятом месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 30 очков по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.