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Динияр Билялетдинов: больше жду матч «Локомотива» и «Динамо», чем «Зенит» — «Спартак»

Динияр Билялетдинов: больше жду матч «Локомотива» и «Динамо», чем «Зенит» — «Спартак»
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Бывший полузащитник «Локомотива», «Спартака» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о противостоянии между красно-белыми и «Зенитом».

«Я больше жду матч «Динамо» — «Локомотив», нежели «Зенит» — «Спартак» (смеётся). Не знаю чего ждать от матча «Зенита» и «Спартака». Я больше видел «Спартак» на сборах. У «Зенита» видел только одну игру — с командой Слуцкого. Игры на сборах — это всегда специфическое зрелище. Эффект соревнований есть, но не такой, как в официальных матчах.

Тем более что противостояние «Спартака» и «Зенита» считается традиционно агрессивным с обеих сторон. «Спартак» не выигрывал семь лет у «Зенита». Важно, в каком психологическом состоянии будет этот матч проходить. Надеюсь, что мы не увидим всяких драк, как это уже было у этих команд.

Трудно ожидать зрелищного футбола. Каждая команда будет играть строго по своему плану. Шашки наголо никто кидать не будет. У «Зенита» есть задача догнать «Краснодар», «Спартак» — хочет подтянуться к группе лидеров. Принципиальность есть, но я боюсь, что это может сказаться на зрелищности», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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