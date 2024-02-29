Президент Франции ответил на вопрос, пытался ли он уговорить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Президент Франции Эммануэль Макрон дал ответ на вопрос, пытался ли он уговорить нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе пролонгировать трудовое соглашение с французским грандом, которое заканчивается грядущим летом, во время их очной встречи в Елисейском дворце по случаю официального визита эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани.

«Никаких дискуссий на эту тему не было. Я оставляю это на усмотрение руководства клуба. Однако все французы и француженки восхищаются этим игроком», — приводит слова Макрона Mundo Deportivo.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает по окончании нынешнего сезона, после чего хочет присоединиться к мадридскому «Реалу». Подчёркивалось, что нападающий уже сообщил о своём решении президенту «ПСЖ» и партнёрам по команде.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: