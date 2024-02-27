«Ты создашь нам ещё много проблем». Президент Франции — нападающему «ПСЖ» Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе посетил званый ужин, проходивший в Елисейском дворце по случаю официального визита эмира Катара Тамима бен Хамада Аль Тани, на котором игрок встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе их непродолжительного общения французский лидер, улыбаясь обратился к футболисту и произнёс фразу: «Ты создашь нам ещё много проблем». Об этом сообщает COPE в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает по окончании нынешнего сезона, после чего хочет присоединиться к мадридскому «Реалу». Подчёркивалось, что нападающий уже сообщил о своём решение президенту «ПСЖ» и партнёрам по команде.

Мбаппе встретился с президентом Франции в Елисейском дворце: