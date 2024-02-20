Фанат «Райо Вальекано» показывал «обезьяньи» жесты в адрес Винисиуса во время игры Ла Лиги

Болельщик «Райо Вальекано» демонстрировал «обезьяньи» жесты в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время минувшего матча 25-го тура испанской Примеры между командами (1:1). Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Movistar Plus +.

По информации источника, на текущий момент юридическая служба Ла Лиги рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении этого болельщика.

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Напомним, ранее в этом месяце Винисиус уже подвергался оскорблениям на почве расизма во время матча 20-го чемпионата Испании с «Хетафе» (0:2). Перед началом той встречи болельщики «Хетафе» делали «обезьяньи» выкрики в адрес Винисиуса. Сообщалось, что после этого инцидента Ла Лига подала жалобу в Комитет по борьбе с насилием о расистских оскорблениях болельщиков.