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Фанат «Райо Вальекано» показывал «обезьяньи» жесты в адрес Винисиуса во время игры Ла Лиги

Фанат «Райо Вальекано» показывал «обезьяньи» жесты в адрес Винисиуса во время игры Ла Лиги
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Болельщик «Райо Вальекано» демонстрировал «обезьяньи» жесты в адрес крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора во время минувшего матча 25-го тура испанской Примеры между командами (1:1). Об этом сообщает Relevo со ссылкой на Movistar Plus +.

Испания - Примера . 25-й тур
18 февраля 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 3'     1:1 де Томас – 27'    
Удаления: нет / Карвахаль – 90+5'

По информации источника, на текущий момент юридическая служба Ла Лиги рассматривает возможность подачи судебного иска в отношении этого болельщика.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее в этом месяце Винисиус уже подвергался оскорблениям на почве расизма во время матча 20-го чемпионата Испании с «Хетафе» (0:2). Перед началом той встречи болельщики «Хетафе» делали «обезьяньи» выкрики в адрес Винисиуса. Сообщалось, что после этого инцидента Ла Лига подала жалобу в Комитет по борьбе с насилием о расистских оскорблениях болельщиков.

Испания - Примера . 20-й тур
01 февраля 2024, четверг. 23:00 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Хоселу – 14'     0:2 Хоселу – 56'    
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