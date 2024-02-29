Абаскаль высказался о влиянии ситуаций с Промесом и Джикией на «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о влиянии крупного поражения от «Ростова» в матче Зимнего кубка РПЛ, а также о том, как ситуации вокруг защитника Георгия Джикии и форварда Квинси Промеса сказывались на работе команды на сборах.

«Не сказал бы, что это сильно повлияло. И в жизни в целом, и в футболе всегда есть выбор, как именно тебе поступать в разных ситуациях. Выигрывают в итоге те, кто способен преодолеть разные трудности и препятствия. А слабые постепенно «отваливаются». Так что речь здесь только о профессионализме, который позволяет идти вперёд», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, в первом матче после возобновления РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.