Бушманов: если Промеса задержат в ОАЭ — это потеря, «Спартак» уже никого не подпишет

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о задержании нападающего красно-белых Квинси Промеса на пограничном контроле в аэропорту Дубая.

«Надо дождаться, чем закончится вся эта история с Квинси. Он очень важный игрок для «Спартака», и если его сейчас задержат — это настоящая потеря. Трансферное окно закрыто, команда уже никого не подпишет. Тем более купить сейчас игрока уровня Промеса просто нереально. С другой стороны, «Спартаку» пока хватает игроков для обоймы, поэтому не всё так плохо», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, Промес стал единственным игроком «Спартака», который не прошёл пограничный контроль.

14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.