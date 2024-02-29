Артета поделился ожиданиями от предстоящего матча «Арсенала» с «Шеффилд Юнайтед»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал об ожиданиях от предстоящего матча 27-го тура английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Шеффилд Юнайтед».

«Прежде всего вы должны заслужить право на победу в матчах. «Арсенал» хочет быть безжалостным и эффективным перед воротами соперника, и я думаю, что в последнее время мы были действительно хороши.

«Шеффилд Юнайтед» действительно трудно обыграть. С каждой командой мы смотрим на слабые и сильные стороны и стараемся навязать свою игру сопернику, но я говорю это потому, что действительно хорошо знаю «Шеффилд Юнайтед». Я проанализировал их много лет назад и то, что делал главный тренер «Шеффилд Юнайтед», и я научился многому у его команд. Говорю вам, это будет действительно тяжёлый матч.

В понедельник вечером будет футбол, и это будет тяжёлый вечер», — приводит слова Артеты официальный сайт лондонского «Арсенала».

Напомним, после 26 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» занимает третье место с 58 очками. Турнирную таблицу возглавляет «Ливерпуль», которые имеет в своём активе 60 очков.