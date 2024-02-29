В «Спартаке» назвали причину проблем с газоном на домашнем стадионе

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением, объясняющим плохое состояние газона на домашнем стадионе команды. Напомним, ранее комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии футбольного поля «Лукойл Арены» регламенту РПЛ и стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. Таким образом, красно-белые не смогут провести матч в рамках 20-го тура чемпионата с «Факелом» на своей арене, который должен будет состояться 10 марта.

«Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведённых агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта.

Матч 20-го тура МИР РПЛ с «Факелом» будет проведён на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.