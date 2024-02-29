«Бавария» решила активировать опцию продления контракта Дайера — журналист Орнштейн

Руководство «Баварии» приняло решение воспользоваться опцией пролонгации трудового соглашения с 30-летним центральным защитником Эриком Дайером, который в минувшем январе перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, грядущим летом Дайер присоединится к «Баварии» на правах свободного агента до лета 2025 года. Контракт англичанина с «Тоттенхэмом» также рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.