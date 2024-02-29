Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» решила активировать опцию продления контракта Дайера — журналист Орнштейн

«Бавария» решила активировать опцию продления контракта Дайера — журналист Орнштейн
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Баварии» приняло решение воспользоваться опцией пролонгации трудового соглашения с 30-летним центральным защитником Эриком Дайером, который в минувшем январе перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, грядущим летом Дайер присоединится к «Баварии» на правах свободного агента до лета 2025 года. Контракт англичанина с «Тоттенхэмом» также рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Эрик Дайер — об уходе Тухеля: мы не сделали достаточно как команда, результаты не врут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android