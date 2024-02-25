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Эрик Дайер — об уходе Тухеля: мы не сделали достаточно как команда, результаты не врут

Эрик Дайер — об уходе Тухеля: мы не сделали достаточно как команда, результаты не врут
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Защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал решение об уходе главного тренера команды Томаса Тухеля по окончании сезона.

«Это разочаровывает. Он привёл меня сюда, у нас хорошие отношения. Но всё равно обидно, потому что он очень хороший тренер. Мы не сделали достаточно как команда в последние несколько недель, результаты не врут. Теперь мы должны закончить сезон как можно лучше», — приводит слова Дайера журналист Керри Хау в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее «Бавария» объявила, что по окончании сезона Томас Тухель покинет пост главного тренера клуба. Мюнхенцы занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Байера» на восемь очков. Немецкий тренер уже заявил, что заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Томас Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в сезоне-2022/2023.

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