Хорхе Карраскаль: РПЛ стала более конкурентной. Нет такого, что есть только «Зенит»

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался о нынешнем уровне команд в Российской Премьер-Лиге.

«Хотел бы сказать, что РПЛ стала более конкурентной, уже нет такой большой разницы между командами и игроками. Сейчас стало сложнее соревноваться. Нет такого, что есть только «Зенит». Есть команды, которые способны бороться за высшие места, за чемпионство», — приводит слова Карраскаля «РБ Спорт».

Напомним, в первом матче после возобновления чемпионата «Динамо» встретится с «Локомотивом». Игра в рамках 19-го тура РПЛ состоится 3 марта. Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 32 очка за 18 матчей. «Локомотив» располагается на четвёртой строчке. В активе команды 31 очко.