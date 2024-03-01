Стало известно, кого попытается подписать «Бавария» в случае неудачи с трансфером Араухо

Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль не считает, что центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо является единственным подходящим вариантом для усиления линии обороны мюнхенского клуба, также рассматривая в качестве потенциальной летней покупки игрока «Бенфики» Антониу Силву. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенский клуб готов предложить «Бенфике» € 100 млн за 20-летнего центрального защитника. На покупку Силвы также претендуют «ПСЖ», мадридский «Реал» и несколько грандов из чемпионата Англии.

Напомним, в нынешнем сезоне Силва принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.