«Для меня тут нет никаких сомнений». Хави высказался о будущем Араухо в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о будущем защитника Рональда Араухо в команде. Испанский специалист считает, что каталонцам не следует расставаться с уругвайским футболистом.

«Для меня тут нет никаких сомнений. Араухо — это настоящее и будущее «Барселоны». Он уже один из капитанов команды и лидер раздевалки. Фундаментальный футболист для будущего клуба», — цитирует Хави Barca Blaugranes.

Араухо перешёл в «Барселону» из «Барселоны Б» в октябре 2020 года. Контракт игрока с клубом на данный момент рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает уругвайского защитника в € 70 млн.

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24-летний Рональд Араухо оказался в системе каталонцев в 2018 году.