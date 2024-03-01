Андрей Мостовой — об игре со «Спартаком»: жду, что «Зенит» будет доминировать на поле

Футболист «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые сыграют с московским «Спартаком».

«За зиму соскучились по болельщикам, по атмосфере «Газпром Арены». Надеюсь, на игру со «Спартаком» соберётся полный стадион. Тем более — такая вывеска. Об этом всю неделю в команде говорили. Игра очень важная и с точки зрения турнирной таблицы, и сама по себе принципиальная. Лично я очень рад, что сразу же встречаемся с сильным соперником.

Атмосфера во многом будет зависеть от наших болельщиков — не сомневаюсь, что они придут в максимальном количестве. А в плане игры жду, что мы будем доминировать на поле. В любом случае надо выигрывать. Физически мы готовы и уверены в себе», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Андрей Мостовой провёл 11 матчей, в которых забил два мяча. Также на счету нападающего три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Напомним, матч со «Спартаком» состоится 2 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке. Лидирует в РПЛ «Краснодар» (38 очков).