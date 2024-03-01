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Микель Артета высказался о состоянии травмированного Жезуса

Микель Артета высказался о состоянии травмированного Жезуса
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние бразильского форварда команды Габриэла Жезуса, который пропустил уже пять матчей канониров из-за травмы колена.

Англия - Премьер-лига . 26-й тур
24 февраля 2024, суббота. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Ботман – 18'     2:0 Хаверц – 24'     3:0 Сака – 65'     4:0 Кивёр – 69'     4:1 Уиллок – 84'    

«Он в достаточной физической форме. Но сколько он продержится – это совсем другой вопрос. Мы не хотели рисковать им. Нам нужно, чтобы он был в лучшей форме к финалу сезона, и сейчас мы хотим убедиться, что нагружаем его правильно», – приводит слова Артеты журналист Сэми Мокбэл в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в последнем матче «Арсенала» в рамках английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» бразильский форвард присутствовал в заявке, но остался в запасе.

В нынешнем сезоне Жезус во всех турнирах за клуб отметился восьмью голами и пятью результативными передачами в 23 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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