Микель Артета высказался о состоянии травмированного Жезуса

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал состояние бразильского форварда команды Габриэла Жезуса, который пропустил уже пять матчей канониров из-за травмы колена.

«Он в достаточной физической форме. Но сколько он продержится – это совсем другой вопрос. Мы не хотели рисковать им. Нам нужно, чтобы он был в лучшей форме к финалу сезона, и сейчас мы хотим убедиться, что нагружаем его правильно», – приводит слова Артеты журналист Сэми Мокбэл в социальной сети X (ранее Twitter).

Отметим, в последнем матче «Арсенала» в рамках английской Премьер-Лиги с «Ньюкаслом» бразильский форвард присутствовал в заявке, но остался в запасе.

В нынешнем сезоне Жезус во всех турнирах за клуб отметился восьмью голами и пятью результативными передачами в 23 матчах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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