Салихова — о задержании Промеса: у кого в «Спартаке» хватило ума вывезти Квинси из России?

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о задержании вингера «красно-белых» Квинси Промеса в ОАЭ.

«У кого хватило ума вывозить Промеса из России на сборы? Кто из двух спортивных директоров «Спартака» принимал это решение и понесёт ответственность? Такое ощущение, что менеджеры так и не поняли, куда попали, управляя клубом как в игре FIFA 24, а тут, оказывается, ещё поле живое и игрок настоящий», — сказала Салихова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Вчера, 29 февраля, Промес был задержан полицией в дубайском аэропорту. Перед этим 32-летнего футболиста не пустили в самолёт, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом», который состоится 2 марта.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за участие в контрабанде больше 1 тонны наркотиков. Также футболиста осудили за нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Промес перешёл в «Спартак» из «Аякса» в феврале 2021 года. Сумма трансфера составила € 8,5 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает вингера в € 6 млн.

В нынешнем сезоне Промес сыграл 21 матч, забил 8 мячей и отдал 8 голевых передач.