Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».

«Зенит» — небольшой фаворит матча за счёт домашнего поля, за счёт того, что является преследователем «Краснодара» номер один. Но не нужно сбрасывать со счетов «Спартак», который также готовился все эти месяцы и должен находиться в хорошем физическом состоянии.

Также у «Спартака» есть мотивация продолжать оставаться в гонке. Разрыв небольшой. Одно поражение соперника — и ты уже наверху», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.