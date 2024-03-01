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Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»

Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Зенит» — «Спартак»
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».

«Зенит» — небольшой фаворит матча за счёт домашнего поля, за счёт того, что является преследователем «Краснодара» номер один. Но не нужно сбрасывать со счетов «Спартак», который также готовился все эти месяцы и должен находиться в хорошем физическом состоянии.

Также у «Спартака» есть мотивация продолжать оставаться в гонке. Разрыв небольшой. Одно поражение соперника — и ты уже наверху», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 30 очков и на текущий момент занимает пятое место. В свою очередь, после аналогичного количества туров Российской Премьер-Лиги «Зенит» заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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