Геннадий Орлов: Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче «Зенита» с московским «Спартаком».

Встреча между командами состоится на стадионе «Газпром Арена» 2 марта в 19:30 мск.

«Смена чемпиона никогда не становится благом. Это только журналисты придумывают. А футболист каждый раз выходит на поле, чтобы победить. Если он сильнее, он и побеждает. Или «Зенит» должен желать смены чемпиона, чтобы другим было интереснее смотреть РПЛ? Какая глупость. Это Москва мечтает, чтобы «Зенит» проиграл. Мы видим и слышим, что пишется, говорится, как раздуваются интриги, вбиваются какие-то клинья», — рассказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Зенит» выигрывает чемпионат России последние пять сезонов. Последней московской командой, бравшей золотые медали, был «Локомотив» в сезоне-2017/2018.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ с 30 очками. «Зенит» расположился на второй строчке (36 очков). Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).

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