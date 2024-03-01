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Геннадий Орлов: может быть, лет в 50-60 Дзюба прозреет

Геннадий Орлов: может быть, лет в 50-60 Дзюба прозреет
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Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак вовремя избавился от нападающего Артёма Дзюбы. По мнению эксперта, от ухода форварда сине-бело-голубые ничего не потеряли.

«Конечно, вовремя. Он же ничего не потерял. Команда быстрее стала играть — её никто не тормозит. Но Дзюба себя некорректно ведёт по отношению к Семаку. Артём, ты же под его руководством чемпионом становился! Пускай это остаётся на совести Дзюбы. Может быть, когда-то он прозреет, лет в 50-60, и будет иначе относиться к жизни. Это его проблемы. Мы относимся к нему как к футболисту, а лезть в личную жизнь или какие-то дрязги спортивным журналистам не стоит. У нас же есть «коллеги», которые на этом специализируются. Это большая беда спортивной журналистики. Говорите лучше об игровых качествах. Если вникните в процесс подготовительной работы, поймёте суть игры, то и оценка ваша будет объективной», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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