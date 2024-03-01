Известный комментатор Орлов рассказал, кто из игроков современного «Зенита» ему импонирует

Известный спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто из действующих футболистов «Зенита» ему симпатичен в игровом плане. Эксперт выделил трёх бразильцев - Вендела, Клаудиньо и Дугласа Сантоса.

«Вендел, Клаудиньо. Клаудиньо — вообще фантазёр. Дуглас Сантос хорош. Он тоже бразилец, но ему повезло попасть в Германию. Сочетание немецкой дисциплины с южноамериканской техникой сделало его очень сильным игроком», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые занимают вторую строчку в турнирной таблице после 18 туров чемпионата страны.