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Промес остаётся в ОАЭ, ночью форварду «Спартака» никуда улететь не удалось — источник

Промес остаётся в ОАЭ, ночью форварду «Спартака» никуда улететь не удалось — источник
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По состоянию на текущий момент нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес продолжает находиться в ОАЭ, ночью футболист никуда не вылетел. Об этом сообщает Metaratings.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей. При этом сам футболист не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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