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Солтмурад Бакаев: современный «Спартак» тяжело представить без Джикии, стороны договорятся

Солтмурад Бакаев: современный «Спартак» тяжело представить без Джикии, стороны договорятся
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Воспитанник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев, выступающий в данный момент в аренде в «Родине» из казанского «Рубина», поделился мнением о ситуации с контрактом Георгия Джикии с красно-белыми. Напомним, трудовое соглашение футболиста с московским клубом рассчитано до конца мая этого года. В нынешнем сезоне Джикия потерял место в стартовом составе команды.

«Не буду лезть в дела другого клуба. Но уверен: стороны договорятся. Современный «Спартак» тяжело представить без Георгия. Настоящий вожак — такой должен быть если не на поле, то в раздевалке», — приводит слова Бакаева Sport24.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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