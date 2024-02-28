Хавбек «Спартака» Литвинов: хочу, чтобы Джикия остался в команде

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о капитане красно-белых Георгии Джикии. Напомним, ранее стало известно, что защитник московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду, если на посту главного тренера останется Гильермо Абаскаль. Об этом сообщил агент игрока Вадим Шпинёв. Действующее соглашение Джикии со «Спартаком» подойдёт к концу этим летом.

«Мне тяжело это обсуждать. Наверное, то, что происходит в команде, должно в ней и оставаться. Здесь получилось немного по-другому. Надеюсь, спустя время об этой истории мы будем вспоминать с улыбкой. Конечно, я хочу, чтобы Джикия остался в «Спартаке», — сказал Литвинов.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца мая этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.