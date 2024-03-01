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Ещенко: ситуация с Промесом нехорошая для «Спартака». Надеюсь, всё вырулится

Ещенко: ситуация с Промесом нехорошая для «Спартака». Надеюсь, всё вырулится
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Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал сложившуюся вокруг форварда красно-белых Квинси Промеса ситуацию.

«Ситуация с Промесом нехорошая как для него, так и для клуба. Надеюсь, что всё вырулится и будет нормально», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 14 февраля Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

Вчера, 29 февраля, стало известно, что нападающий был задержан полицией на пограничном контроле в аэропорту Дубая. В нынешнем сезоне Квинси Промес провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами. Действующий контракт нидерландского футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.

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